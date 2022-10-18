В Днепре стражи порядка задержали подозреваемого в жестоком убийстве 13-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, в августе в Чечелевском районе города копы обнаружили тело ребенка с огнестрельным и ножевым ранениями. Найти убийцу правоохранители не могли два месяца, поскольку тот скрывался. А к убийству мужчина подошел с большим усердием. Однако задержать 59-летнего подозреваемого копам удалось.

“Было установлено, что злоумышленник тщательно готовился к совершению убийства. Для этого подобрал автомобиль, установил поддельные номерные знаки и активно использовал средства маскировки. Несмотря на это, полицейским удалось выйти на след подозреваемого», – рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в области Ростислав Горбач.

Во время обысков у подозреваемого было обнаружено более 200 патронов, девять пистолетов и более 20 ножей. Также были обнаружены автомобиль, парик, накладные усы и борода, которые мужчина использовал для маскировки. Эти и другие вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Кроме того, полицейские изъяли гранаты и пистолеты у двух членов семьи мужа.

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