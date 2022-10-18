У Эрдогана сделали новое об организации переговоров Зеленского и путина, и настаивают, что войну можно закончить только мирными переговорами.

В Турции продолжают настаивать на том, что войну в Украине можно закончить только мирными переговорами. Приглашение президента Реджепа Тайипа Эрдогана лидерам рф и Украины, владимиру путину и Владимиру Зеленскому, провести встречу в Анкаре остается в силе.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Турции Ибрагим Калын в эфире канала A Haber.

По его словам, их страна якобы единственная, которая хочет закончить войну. Калын отметил, что после аннексии украинских территорий путин согласен на переговоры, однако признал справедливой позицию Украины не вести переговоры, пока аннексия не прекратится.

"Подчеркиваю, что решение должно быть в рамках территориальной целостности Украины. Турция – единственная страна, которая прилагает усилия и требует решения. Есть такой подход: давайте сломаем россии руки и крылья и ослабим ее мощь. Но это только продлит войну", – добавил он.

Отметим, ранее, когда путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. Так, кроме официальной подачи заявки на вступление в НАТО, глава государства на законодательном уровне подписал документ, которым украинским властям запрещается вести переговоры с путинским режимом.

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