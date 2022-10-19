Бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина, известного также под псевдонимом "Стрелков" заметили где-то под Ростовым.

Напомним, на днях в украиинской разведке гарантировали выплату 100 тыс. за помощь в поимке боевика.

Ранее активист Сергей Стерненко пообещал выплатить за захват Гиркина в плен 10 тыс. долларов из собственных сбережений. Также по 10 тыс. долларов пообещали дать музыкант Тарас Тополя, писатель Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Таким образом, на данный момент вознаграждение за поимку Гиркина составляет 150 тысяч долларов.

"Он является важным носителем информации, и прежде всего – для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги", - заявил в интервью руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что известно одно из его местонахождений.

"Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, всего остального давайте подождем. Шансы есть. Кстати, интересный факт: кроме всего шлака, который присылают на тот номер телефона, появились несколько человек с абсолютно реальными предложениями, и это было достаточно для меня интересно", - сказал разведчик.

Как утвержадется, фото, на котором можно увидеть Гиркина в военном обмундировании сделано в Донецкой области. Однакое тут же появилась информация, что на самом деле фото сделано где-то в Ростовской области.

"От и навоевался", "Живьем брать!", "Капец, раскабанел", "А говорят, деньги на дороге не валяются", "Удачной охоты", "Интересно, он знает, что он мешок ходячий с деньгами и его рады были убить даже свои за такие деньги", "Это работа для Ведьмака", "Свои же и сдадут", - пишут в комментариях.

Напомним, тем временем в Беларуси переполох из-за повесток.

Также сообщалось, что известный актер предал Украину и стал врагом для родителей.

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