Сергей Кислица рассказал, когда Украина может возобновить переговоры с россией и указал на важное условие.

Переговоры России и Украины могут состоятся, когда страна-агрессор будет готова вести переговоры на наших условиях, в частности о выплате репараций. Однако это точно произойдет не при президентстве путина и, вероятно, тогда, когда РФ будет разбита. Об этом в интервью LIGA.net заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, Украина не отказывалась от переговоров с РФ, но четко обозначила условия, при которых они состоятся.

"Разве кто-то сказал, что нужно вырвать из словаря страницу со словом "переговоры"? Такого не было. Когда РФ, и точно не при Путине, будет готова вести переговоры, например, о выплате репараций, конечно, мы будем с ними говорить. И такие переговоры наверняка начнутся, когда РФ будет разбита", – заверил Кислица.

Причем, по его словам, переговоры стран Запада с Россией без участия Украины невозможны, поскольку ни одна ответственная страна не пойдет на договоренности за нашей спиной. Также Кислица рассказал о путях окончания войны, отметив, что военная победа в бою, каким бы решающим он ни был, не положит ей конец.

"Когда в РФ правительства, парламенты и общество не захотят больше с нами воевать, тогда закончится война", – подчеркнул постпред Украины в ООН.

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