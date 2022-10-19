В Офисе президента отреагировали на новые заявления путина и введение военного положения на временно захваченных территориях.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что так называемое военное положение, объявленное россией на аннексированных территориях Украины, не имеет никакой силы и значения. По его словам, подписанные диктатором путиным указы по этому поводу – не что иное, как бумажки. Об этом он написал у себя в Twitter.

Подоляк обратил внимание украинцев, что ничего нового от террористического государства ожидать не приходится.

"Подобное введение "военного режима" следует рассматривать лишь как псевдолегализацию разграбления имущества украинцев очередной "перегруппировкой", – подчеркнул представитель Офиса.

Он указал, что никакие "новшества" Кремля на временно оккупированных территориях не изменят стратегии и целей Вооружённых сил Украины. Наши войска продолжат освобождать все захваченные врагом территории.

Отметим, что введение военного положения на оккупированных территориях также прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В своем Twitter он назвал военное положение в аннексированных регионах Украины подготовкой к "массовой депортации" украинцев в депрессивные районы болотной страны. Цель – изменение этнического состава оккупированной территории.

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