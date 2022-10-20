Борис Джонсон намерен бороться за пост лидера Консервативной партии и кресло премьер-министра после отставки Лиз Трасс 20 октября.
Британская газета The Times пишет, что Джонсон считает это вопросом “национальных интересов”.
Бывший премьер-министр покинул пост только шесть недель назад, и по некоторым опросам имеет все шансы вернуться на этот пост.
Данные опроса членов Консервативной партии за 17-18 октября, опубликованные на авторитетном сервисе YouGov, показывают, что большинство тори (члены Консервативной партии) хотят, чтобы правительство возглавил Джонсон. Каждый третий консерватор (32%) говорит, что именно он является подходящим кандидатом.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Во-первых, ты чмо": звезда "Женского квартала" прокомментировала скандал с Максом Барских
"То, что попадает в прессу - это мелочи из того, что мы знаем": дележка власти в Кремле началась
"Если нет – то это страшно": звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу
53-летняя Лопес без парика и трендовой одежды удивила нетипичным образом: "Королева осени"
За ним следуют бывший министр финансов Риши Сунак (23%) и действующий министр обороны Бен Уоллес (10%).
Напомним, Лиз Трасс заявила об отставке с поста премьера Великобритании.
Сообщалось, что Шольц не хочет давать Украине танки, но у Лиз Трасс было другое мнение: "Мы не должны слушать надуманные угрозы".