Недавно Украина добилась успехов в войне с россией и просила Запад о помощи. Но Германия отказалась лидировать в предоставлении этой помощи.

Об этом пишет The New York Times.

"Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это так, чтобы не довести до того, что это станет войной между россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - сказал канцлер ФРГ в интервью изданию.

В свою очередь премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила, что Британии и ее союзникам не стоит подвергаться угрозам президента путина. Вместо этого необходимо увеличить помощь Украине и давление на Москву.

"Мы не должны слушать бряцания оружием и надуманные угрозы. Зато нам нужно продолжать вводить санкции против россии и продолжать поддерживать украинцев", - сказала Трасс, передает CNN .

Напомним, накануне парламент Германии не смог проголосовать за решение о передаче Украине танков и бронетехники. Документ позволял немедленно отправить танки и панцирники из запасов промышленности, а также потребовал доставить Украине дополнительное тяжелое вооружение.

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.