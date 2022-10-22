Соседствующие с Россией страны Евросоюза закрыли границы для российских туристов и не собираются давать убежище скрывающимся от мобилизации.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объяснил причины.

"Эти люди не против войны, а против мобилизации. А это большая разница.

До 21 сентября, когда была объявлена “частичная мобилизация” эти люди в принципе поддерживали действия Путина, они не выступали против, большинство из них.

Те, кто был против, выехали сразу после 24 февраля, это во-первых. Во-вторых, мы все же тоже отслеживаем некоторые соцсети, особенно телеграм, и мы видим, что российские граждане пишут и в Армении, и в Грузии, и в Казахстане.

Очень многие из них считают, что эта мобилизация объявлена из-за того, что Украина воюет: давайте быстрее кто-то другой, но не я, подавите сопротивление Украины, и тогда уже все станет на свои места. Мы это тоже видим.

Так что я думаю, что здесь мы должны все же сказать четко: если вы против войны, если вы против мобилизации, если вы считаете, что то, что сейчас творится, недопустимо, то выступайте против российской власти. И меня не убеждают аргументы о том, что там уже зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести тысяч граждан России, да, если это десятки и сотни тысяч, то нет.

Выезжают сейчас десятки тысяч, по нашим данным, и встает вопрос: а почему нам их принимать? Это тоже вопросы безопасности", - пояснил Эдгар Ринкевич.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что оккупанты задумали захватить Бахмут до конца октября.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net писала, что озвучен сценарий собыйти на случай, если враг атакует со стороны Беларуси.