Риши Сунак автоматически станет новым премьер-министром Великобритании после того, как последний кандидат в должность Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах лидера Консервативной партии.
Отметим, что Сунак обещает сохранить внешнеполитический курс экс-премьера Бориса Джонсона и увеличить помощь Украине в противодействии российскому вторжению.
24 октября Риши Сунак одобрительно отозвался об усилиях Джонсона, которые тот приложил для выхода Великобритании из Европейского Союза, а также при развертывании кампании по вакцинации населения против COVID-19.
"Он провел нашу страну через одни из самых сложных испытаний, с которыми мы когда-то сталкивались, а затем взялся за путина и его варварскую войну в Украине. Мы всегда будем благодарны ему за это. Хотя он решил больше не баллотироваться на должность премьер-министра, я искренне надеюсь, что он будет продолжать вклад в общественную жизнь дома и за рубежом", — подчеркнул политик в своем Twitter.
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Кроме того, Сунак обещал удвоить поддержку Украины, когда соревновался за премьерское кресло с тогдашним министерством иностранных дел Лиз Трасс. Сунак пообещал президенту Владимиру Зеленскому и украинским оказывать дальнейшую поддержку в борьбе против российской агрессии.
"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику тотальной поддержки Украины, которую так умело проводит Борис", - подчеркивал британский политик.
Сам бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье объявил об отказе принимать участие в новых выборах лидера Консервативной партии.
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