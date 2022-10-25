Правоохранители вывезли из Бахмута, находящегося под постоянными обстрелами оккупантов, 8-летнего мальчика, родители которого погибли от российского снаряда.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Эта история – о 8-летнем Богдане из Бахмута Донецкой области. Он остался один под вражескими обстрелами в районе, к которому практически нет доступа. Родители мальчика погибли на улице во время артиллерийского удара. Его мать была на 7 месяце беременности.

«Район, где жил мальчик, находится под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. Несмотря на это, был организован спасательный рейс. В состав экипажа вошли начальник отдела превенции, парамедики, работник службы по делам детей. Часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль. Полицейские разыскали ребенка, которого приютила соседка.

Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений. Тела пролежали на улице несколько дней, потому что вражеские атаки не прекращались, и забрать их было невозможно», – говорят правоохранители.

Узнав, что отец, мама и нерожденный брат или сестричка погибли, Богдан схватил велосипед и скрылся на том месте.

Правоохранители обнаружили ребенка и вывезли из опасного района. Утолить душевную боль мальчику помогал постоянный помощник полицейских – такса Рэм. Богданчика заберет его тетя.

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