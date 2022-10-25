Правоохранители вывезли из Бахмута, находящегося под постоянными обстрелами оккупантов, 8-летнего мальчика, родители которого погибли от российского снаряда.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Эта история – о 8-летнем Богдане из Бахмута Донецкой области. Он остался один под вражескими обстрелами в районе, к которому практически нет доступа. Родители мальчика погибли на улице во время артиллерийского удара. Его мать была на 7 месяце беременности.
«Район, где жил мальчик, находится под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. Несмотря на это, был организован спасательный рейс. В состав экипажа вошли начальник отдела превенции, парамедики, работник службы по делам детей. Часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль. Полицейские разыскали ребенка, которого приютила соседка.
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Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений. Тела пролежали на улице несколько дней, потому что вражеские атаки не прекращались, и забрать их было невозможно», – говорят правоохранители.
Узнав, что отец, мама и нерожденный брат или сестричка погибли, Богдан схватил велосипед и скрылся на том месте.
Правоохранители обнаружили ребенка и вывезли из опасного района. Утолить душевную боль мальчику помогал постоянный помощник полицейских – такса Рэм. Богданчика заберет его тетя.
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Также сообщалось, что были названы цели и направления наступления оккупантов в случае их прорыва из Беларуси.
Кроме того, Politeka.net писала, что Лия Ахеджакова показала россиянам фото из Киевва после атаки дронов.