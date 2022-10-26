Такое мнение высказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев во время форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени», сообщает "Фокус".
Гетманцев считает, что повышать тарифы нужно было раньше, ведь фиксированный тариф на газ для бытовых потребителей на уровне 7,99 гривны за кубометр газа – это очень дешево. По словам г лавы налогового комитета Рады, текущий тариф неоправданно низкий.
«До апреля тарифы не будут изменены. После апреля есть основания говорить о том, что цены на газ нужно менять», - заявил Гетманцев.
Ранее сообщалось, что безработных смогут привлекать в Армию восстановления, то есть работ оборонного характера и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Министерстве экономики.
К работам будут привлекаться все трудоспособные, например, зарегистрированные безработные и внутренние переселенцы, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.
Организаторами работ будут военное командование и ОВА.
Возможные задачи и виды робот для представителей «Армии восстановления» будут касаться разгрузки гуманитарной помощи, укрепления дамб, обустройства и укрепления блокпостов, вырубки деревьев для формирования окопов, расчистки дорог от завалов, обустройства подвальных помещений в домах и школах под укрытие.
За работы будут платить минимальную зарплату, то есть 6700 грн.
Напомним, тысячи украинцев получат новую помощь в преддверии тяжелой зимы.
Также сообщалось, что украинцев за границей призвали пока не возвращаться в Украину.
Кроме того, Politeka.net писала, кто из украинцев имеет право на бесплатный автомобиль – разъяснение Минюста.