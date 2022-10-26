В Харькове 25 октября стражи порядка задержали бывшего работника таможни, который перешел на сторону врага и во время оккупации Купянска занимал должность так называемого «замминистра».

Об этом сообщает Офис генерального прокурора .

"По данным следствия, главный государственный инспектор Харьковской таможни, находясь в г. Купянск, начал активно сотрудничать с оккупантами и занял псевдодолжность «замминистра по промышленности» так называемой военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области", – говорится в сообщении.

Во время выполнения своих полномочий он модерировал процесс формирования псевдооргана на оккупированной территории. Мужчина подбирал кадры для "новой" таможни, которая должна была быть расположена между оккупированной Харьковской областью и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

"Должностное лицо" организовывало процесс прохождения обучения в г. Краснодар для того, чтобы будущие работники основательно разбирались в российском законодательстве.

Также он организовывал работу по приему документов для получения выплат от РФ местным населением, создавая облик "заботы" от страны-агрессора.

Кроме того, 22 августа во время "празднования" Дня флага РФ "заместитель министра промышленности" публично вместе с другими псевдочиновниками разворачивал на центральной площади г. Купянск российский триколор.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры главному государственному инспектору Харьковской таможни сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору (ч. 5 ст. 111-1 УК, ст. 111-2 УК Украины).

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