На Урале 29-летний грузчик мясокомбината был призван по путинской мобилизации месяц назад. А 12 октября его отправили на тот свет.

Как сообщают росСМИ, дома у оккупанта остались двое маленьких детей, мама-инвалид и жена, которая заставила его идти убивать украинцев.

"Мы не верили во всю эту ситуацию. Казалось, это что-то не про нас. Но потом пришла повестка ему на работу. Он очень переживал и боялся. Но я сама сказала ему: «Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей». 27-го его забрали в учебную часть. А уже утром 28-го их отправили в Ростовскую область.

Сначала им говорили, что будут месяц обучать. А в итоге была всего неделя. 12-го они уже приступили к военным действиям, и прямо сразу он погиб. Я не ожидала, что это будет со мной, да еще так быстро", - говорит россиянка.

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Напомним, ранее Верещук также призвала украинцев, спасающихся от войны за границей, пока не возвращаться домой.

Также сообщалось, почему отключение электроэнергии иногда не совпадает с графиком.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Польше некоторых украинцев начали лишать выплат.