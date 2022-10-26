Российская телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательствах в госкорпорации "Ростех". Ей грозит до 15 лет колонии.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Собчак подозревают по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо "Ростеха", - сказал собеседник агентства.

Санкции статьи предусматривают до 15 лет колонии.

Как сообщили в правоохранительных органах, коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) был задержан по этому делу. Собчак сбежала из России, у нее дома утром в среду произошел обыск.

"Суд в среду рассмотрит ходатайство следствия об аресте Суханова и Романовского", - отмечается в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Mash, следственные действия в доме Ксении Собчак окончены, сейчас обыскивают ее автомобиль и придомовую территорию.

«Все происходит в присутствии супруга Ксении Константина Богомолова», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России пришли с обысками в дом журналистки Ксении Собчак. Как сообщают росСМИ, правоохранители задержали ее коммерческого директора, якобы причастного к делу о вымогательстве. Сама же Собчак, вероятнее всего, уже покинула РФ.

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