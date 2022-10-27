На Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются тяжелейшие бои.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, «там сейчас больше всего видно безумие российского командования».

«Изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов», — заявил Зеленский в своем видеообращении вечером 26 октября.

Также президент Украины сообщил, что активные действия продолжаются и на других направлениях.

«Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области», - сообщил Зеленский.

В свою очередь советник ОП Алексей Арестович в своей традиционной беседе с Марком Фейгиным назвал уровень потерь врага под Бахмутом.

"Под Бахмутом. Скажу, что слышал. Не могу ручаться. Около 8 000 с российской стороны (погибло, – ред.). Это только под Бахмутом. Пластами накладывают. Это за последние полтора месяца", – заявил он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников также сообщил о третьем этапе войны.

Также сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России взорвали железную дорогу.