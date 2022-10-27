Российская певица Земфира, которая осудила вторжение РФ в Украину, 26 октября выступила с антивоенной речью.

Певица призвала власти России прекратить обстрелы мирных украинских городов и сел.

Видео с выступления артистки заснял корреспондент DW. Видео появилась в Telegram-канале.

"Сегодня 245-й день войны, которую развязала моя страна. Больше двух недель происходят перманентные обстрелы Украины. Я считаю, моя страна должна прекратить эту войну. Нет войне!" – завила Земфира.

Артистку поддержали громкими аплодисментами.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве.

В ее доме, как сообщают российские СМИ, прошли обыски.

По словам источника, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это в рф предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха. Источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что Собчак ночью покинула Москву и выехала из россии.

«При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", - сообщил собеседник журналистов.

Позже в Сети появились кадры перехода Ксении Собчак через белорусско-литовскую границу в пропускном пункте Видзы.

При этом казалось удивительным, что Собчак это так легко далось, ведь россиянам, как известно, с недавних пор в странах Балтиии совсем не рады. Но, как выяснилось, у Ксении был дополнительный «аргумент» - израильский паспорт.

Отметим, что, комментируя сложившуюся ситуацию, Собчак ранее назыала ее недоразумением.

Также сообщалось, что Собчак оскорбила украинских героев.

Кроме того, Собчак обвиняла украинцев в нацизме.