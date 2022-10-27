Певица призвала власти России прекратить обстрелы мирных украинских городов и сел.
Видео с выступления артистки заснял корреспондент DW. Видео появилась в Telegram-канале.
"Сегодня 245-й день войны, которую развязала моя страна. Больше двух недель происходят перманентные обстрелы Украины. Я считаю, моя страна должна прекратить эту войну. Нет войне!" – завила Земфира.
Артистку поддержали громкими аплодисментами.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве.
В ее доме, как сообщают российские СМИ, прошли обыски.
По словам источника, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это в рф предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха. Источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что Собчак ночью покинула Москву и выехала из россии.
«При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", - сообщил собеседник журналистов.
Позже в Сети появились кадры перехода Ксении Собчак через белорусско-литовскую границу в пропускном пункте Видзы.
При этом казалось удивительным, что Собчак это так легко далось, ведь россиянам, как известно, с недавних пор в странах Балтиии совсем не рады. Но, как выяснилось, у Ксении был дополнительный «аргумент» - израильский паспорт.
Отметим, что, комментируя сложившуюся ситуацию, Собчак ранее назыала ее недоразумением.
Также сообщалось, что Собчак оскорбила украинских героев.
Кроме того, Собчак обвиняла украинцев в нацизме.