Известная российская телезвезда и светская львица Ксения Собчак, которая позиционирует себя как оппозиционерка, обвинила украинцев в нацизме. Все из-за рекламной кампании популярного испанского бренда Zara, в которой приняла участие российская модель Наталья Водянова.

Украинцы были возмущены, что заграничный бренд пригласил для рекламы уроженку страны-агрессора Водяному. В комментариях под публикациями бренда в соцсетях украинские пользователи призывали Zara игнорировать россию и россиян во всех сферах без исключения. Именно этот призыв показался Собчак проявлением нацизма, о чем она сообщила в своем Telegram-канале.

"Zara выпустила рекламную кампанию. И конкретно именно украинские аккаунты заходят и шеймят: типа, вы русскую взяли. Ну, вот не стыдно? Что за нацизм вообще? Причём, закидывают организованно. То есть, сидят люди в тяжёлой ситуации, но им правда кажется, что главное с чем надо побороться – это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России и т.д.? Это вообще-то нацизм", – выдала журналистка.

Важно подчеркнуть, что украинские пользователи в комментариях не писали оскорблений в адрес самой модели Водяновой, и ни в чем ее не обвиняли. Они обращались исключительно к бренду, который решил пригласить россиянку для съемок в рекламе.

На пост одиозной Собчак отреагировал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Он пообещал Собчак, что больше она "нацизма" не увидит. "Привет, Ксюша Собчак. Спасибо за этот пост. Готовься быть включенной во все санкционные списки США и ЕС. Я как вице-президент комитета по беженцам ПАСЕ сделаю все возможное, чтобы ты больше не могла видеть "нацизм". Будем оберегать тебя", – прокомментировал нардеп на своей странице в Facebook.

Напомним, Экс-глава МИД Румынии захотел разделить Украину между 4 странами и получил ответ: "Она должна уступить...".

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