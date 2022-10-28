Как сообщалось в полиции, папа и мама мальчика погибли на улице от осколочных ранений. Женщина была на 7 месяце беременности.
Все произошло в тот момент, когда они шли на похороны своего родственника, погибшего также при обстреле оккупантов.
«Мальчик в это время был у соседки. Узнав, что родители и нерожденный брат или сестричка погибли, Богдан убежал, схватил велосипед и уехал на то место», - рассказывали правоохранители.
Осиротевшего ребенка удалось спасти из-под огня и теперь он будет жить неподалеку от столицы.
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"Мальчика забрала первая жена его отчима, которого он называл отцом. Этот мальчик знаком с ее семьей", - сообщили ТСН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Помочь Богдану также хотят и государственные учреждения, включая МВД, журналисты.
«Мальчик держится стойко, он осознал, что родители погибли. С нами он общался как взрослый человек», – рассказали в полиции.
Напомним, под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои.
Так, с российской стороны в настоящее время насчитывается около 8 тысяч погибших оккупантов.
"Это за последние полтора месяца", – говорил советник Офиса президента Алексей Арестович.
Также сообщалось, что сейчас происходит в Херсонской области.