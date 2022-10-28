Как пишет Politeka.net со ссылкой на Главное управление разведки, для производства иранских разведывательно-ударных беспилотников "Mohajer-6", применяемых россией против Украины, используются компоненты бытового назначения.

«Поэтому беспилотник значительно хуже аналогов своих конкурентов», - отметили в разведке.

Эксперты военной разведки уже выяснили, откуда происходят комплектующие беспилотника, который россияне закупили у Ирана для войны против Украины, а также обнаружили детали маркированные на официальном языке Ирана – фарси.

«Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической россии будут переданы международным организациям, для наложения на них экономических санкций», - подчеркнули в разведке.

В свою очередь, украинцы подчеркивают, что иранские БПЛА уже принесли много проблем и горя.

«Слепили из г*вна и палок, а сколько от них беды», «Да, хуже… но каждый день, из-за них теряют жизнь украинцы», «То, что она имеет низкую себестоимость, не является его минусом. Иран под санкциями сумел сделать то, что нанесло большой вред нашему государству. Мир упустил слияние двух террористов в альянс», «Надеюсь, что и у нас наделают таких дронов из г*вна и палок, потому что, как оказалось, они все же очень эффективны. По крайней мере съедают ресурс ПВО...», - комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, США ввели санкции против Ирана из-за массовых репрессий и подавления свобод

«OFAC ввел санкции против десяти иранских чиновников за жестокое подавление общенациональных протестов в Иране, а также двух сотрудников иранской разведки и двух иранских организаций, причастных к усилиям правительства по ограничению цифровой свободы», - сообщал на днях Офис контроля за иностранными активами Минфина США.

Напомним, что сейчас происходит в Херсонской области и какой приказ получили оккупанты.

Также сообщалось, помогут ли оккупантам наемники из Афганистана.

Кроме того, Politeka.net писала, что американский генерал спрогнозировал кардинальные перемены на фронте.