Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Командование военно-воздушных сил Украины оккупанты нанесли несколько волн ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

Более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 были выпущены из северной части Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область).

Украинским ПВО удалось сбить 44 ракеты. Так, в зоне ответственности воздушного командования "Центр" было сбито в 18 ракет, в зоне "Юг" — 12, "Восток" — 9, "Запад" — 5.

На эту цифру, в частности, обратил внимание военный эксперт и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

«44 сбитые ракеты из 50 это почти 90% эффективности. Оккупанты в очередной раз решили отрефлексировать сотнями миллионов долларов, напомнив, что они террористы, наносящие удары по гражданским объектам, которых необходимо останавливать жестко и бескомпромиссно», - отметил Коваленко.

Эксперт почдеркнул, что в попытке продемонстрировать то, что они чего-то да могут, россияне показали, что на самом деле они могут значительно меньше, чем им кажется.

«Да, есть прилеты. Да, есть разрушения. Но на порядок меньше, чем могло бы быть. И в то время как россияне продолжат рефлексировать на свои ракеты, эффективность которых становится с каждым разом все меньше, Украина будет улучшать свою ПВО, повышая ее эффективность, в том числе и за счёт таких обстрелов», - уверен эксперт.

Тем временем стало известно, что часть Киева осталась без электроэнергии, также 80% города без водоснабжения.

«Все ракеты, которые летели на Киев – были сбиты. Взрывы были в пригороде Киева. Часть столицы обесточена, потому что были удары по объекту критической инфраструктуры», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч квартир Киева, которые остались без света.

Напомним, также сообщалось, как долго будет длиться тотальная экономия электроэнергии.

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