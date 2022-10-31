В Киеве таксист нанес пассажирке ножевое ранение в грудь.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступила информация, что на улице Владимирской мужчина нанес ножевые ранения женщине и украл вещи.

Прибывшие на место правоохранители установили, что женщина заказала такси, однако во время поездки у нее возник конфликт с водителем. Таксист высадил пассажирку на улице Владимирской и ударил ее ножом в грудь, после чего отобрал мобильны телефон.

Пассажирка госпитализирована. Таксист задержан. Во время обыска у него в машине нашли мобильный телефон пострадавшей женщины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения, или сопряженный с нанесением тяжких телесных повреждений. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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