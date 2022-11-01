На Бахмутском направлении из ПЗРК был сбит российский вертолет "Ми-8", соответствующие кадры уже появились в Сети.

Как сообщают российские паблики, вертолет доставлял на войну против Украины отставных офицеров среднего звена, которые специально были наняты ЧВК "Вагнер".

Пропагандисты отмечают, что на борту якобы было 18 человек, выжил только один.

В телеграм-каналах также начала распространяться информация, что сбитый под Бахмутом вертолёт Ми-8МТКО ЧВК «Вагнера», якобы ранее принадлежал армии Беларуси. Однако в мониторинговой группе «Беларускі Гаюн» эти слухи оопровергли.

«Вертолет, сбитый под Бахмутом, не принадлежал ВВС РБ. Дело в том, что у бортов ВВС РБ флаг располагается на воздухозаборнике, а под выхлопом — бортовой номер белого цвета. На сбитом же вертолете под выхлопом нет следа от номера. Поэтому "закрашенный квадрат" на вертолете — это не флаг РБ, а бортовой номер», - пояснили эксперты, добавив, что номера на воздухозаборниках располагаются у вертолетов российской армии.

В свою очередь украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко отмечает, что оккупанты действительно понесли серьезные кадровые потери.

«Данный борт перевозил отставных офицеров среднего звена, которые специально были наняты ЧВК "Вагнер" для командования нынешней разношёрстной пригожинской шушерой. В итоге, весьма болезненные кадровые потери», - отметил Коваленко.

Комментируя крушение вражеского вертолета, пользователи соцсетей высказывают сомнения, что в катастрофе есть выживший:

«Так горит. Какой выживший? Никто не вылазит тем более», «Слава ЗСУ!», «Перевозил офицеров на концерт Кобзона», «Кобзон уже несколько раз звонил, спрашивал».

Напомним, назван единственный вариант окончания войны.

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