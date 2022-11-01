От артиллерии у российской армии всегда зависело то, насколько успешно они могут наступать, либо вести оборону, поэтому, если нет поддержки артиллерии – нет российской армии как таковой.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт Александр Коваленко, комментируя данные Генштаба ВСУ о том, что Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.

«По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующей их возможной переброской на другие направления», - сообщали в Генштабе.

В свою очередь Коваленко отмечает, что данные действия оккупантов свидетельствуют о многом.

«Это много о чём говорит. Даже больше, чем эвакуация российских медиков со всем оборудованием и даже вывоз из больниц украинского оборудования и препаратов», - пояснил Коваленко, напомнив, что у оккупантов в последнее время возникают большие проблемы с техникой, особенно артиллерией.

Среди них, по словам Коваленко, дефицит боекомплекта, нехватка буксируемой и самоходной артиллерии и катастрофический износ стволов. Все это приводит к тому, что среднестатистическая гаубица для россиян становится буквально на вес золота.

«То есть, эвакуация на левый берег артиллерии говорит о том, что действительно держать они правобережку не намерены, а имитировать удержание, посредством тормозящими контрнаступление боями – вполне», - предполагает эксперт.

Аналитик также сомневается в эффективности размещения артиллерии на левом берегу с последующим нанесением ударов по правому, поскольку практически весь левый берег простреливается ВСУ.

«А потому, делаем два основных вывода. Первый – в ближайшее время вопрос с правобережкой будет решён. Второй – левый берег россиянам не убежище, а место, где они временно будут терпеть. Терпеть пока не свалят во временно оккупированный Крым, где, опять-таки, начнут терпеть», - подчеркнул Коваленко.

Добавим, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

По словам Буданова, ВСУ пытаются окружить город и изолировать российские войска.

"Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но внешне они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно", - добавил он.

Напомним, решающая битва за Херсон все ближе.

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