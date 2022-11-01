Атаки россиян на гражданскую инфраструктуру в Украине свидетельствуют об их слабости.

Об этом в интервью LRT заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер.

«Это последние витки конфликта. Это займет немного времени, в этом году война не закончится. Но, во-первых, то, что мы видим удары беспилотников и бомбардировки украинских городов, является признаком слабости России», - подчеркнул Волкер, добавив, что у оккупантов нет возможностей продвигаться на поле боя.

Также враг не может захватить новые территории Украины. Более того, они даже не могут удержать ту территорию, которая у них есть.

"У них нет собственного оружия, поэтому они едут в Иран, чтобы получить беспилотники, они едут в Северную Корею просить ракеты, они едут в Беларусь и достают боеприпасы со складов", - отметил Волкер.

Дипломат также выразил уверенность в том, что мобилизационные меры россиян не способны изменить ход войны в ее пользу:

"Новые солдаты, которых они вербуют, необучены, непригодны, они не хотят быть там. Эти отчаянные шаги показывают слабость Путина, который пытается продолжать эту войну".

Украинцы же наоборот, подчеркнул Волкер – очень мотивированы и хорошо оснащены Западом.

«Они заботились о своем личном составе на протяжении всей войны, поэтому они в лучшей форме, и они давят на российские силы. Мы видим сообщения об их новых успехах в Херсонской области, и они, вероятно, вернут город Херсон и всю эту область к западу от Днепра до зимы", - предположил Волкер.

В использование Путиным ядерного оружия дипломат не верит.

«Вы не можете захватить и удержать территорию, если вы делаете ее радиоактивной», - пояснил Волкер свою точку зрения, добавив, что такой шаг только навредит военным силам Путина.

Тем временем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об успехе ВСУ в уничтожении иранских дронов.

«Русские дроны иранского происхождения сбиваются и будут сбиваться. Джедаи нашего неба работают очень эффективно. Враг превосходит нас в количестве, имеет кучу советского металлолома. А мы лучше в качестве. Нам помогают современным оружием, которого будет становиться все больше. Эта война позволяет нашей нации проявить максимум креативности и интеллекта в поиске эффективных решений для победы на поле боя. И мы их находим и победим в этой войне», – подчеркнул Ермак.

Напомним, оккупанты готовятся к отводу артиллерии из-под Херсона - что это значит.

Также сообщалось, что в США назван единственный вариант окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, сколько действительно может быть двойников у Путина.