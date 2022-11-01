Об этом в интервью LRT заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер.

«Это последние витки конфликта. Это займет немного времени, в этом году война не закончится. Но, во-первых, то, что мы видим удары беспилотников и бомбардировки украинских городов, является признаком слабости России», - подчеркнул Волкер, добавив, что у оккупантов нет возможностей продвигаться на поле боя.

ВСУ, освобождение территорий, флаг

Также враг не может захватить новые территории Украины. Более того, они даже не могут удержать ту территорию, которая у них есть.

"У них нет собственного оружия, поэтому они едут в Иран, чтобы получить беспилотники, они едут в Северную Корею просить ракеты, они едут в Беларусь и достают боеприпасы со складов", - отметил Волкер.

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Дипломат также выразил уверенность в том, что мобилизационные меры россиян не способны изменить ход войны в ее пользу:

"Новые солдаты, которых они вербуют, необучены, непригодны, они не хотят быть там. Эти отчаянные шаги показывают слабость Путина, который пытается продолжать эту войну".

российская техника, война, вторжение, переправа

Украинцы же наоборот, подчеркнул Волкер – очень мотивированы и хорошо оснащены Западом.

«Они заботились о своем личном составе на протяжении всей войны, поэтому они в лучшей форме, и они давят на российские силы. Мы видим сообщения об их новых успехах в Херсонской области, и они, вероятно, вернут город Херсон и всю эту область к западу от Днепра до зимы", - предположил Волкер.

В использование Путиным ядерного оружия дипломат не верит.

«Вы не можете захватить и удержать территорию, если вы делаете ее радиоактивной», - пояснил Волкер свою точку зрения, добавив, что такой шаг только навредит военным силам Путина.

танки, техника, оккупанты

Тем временем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об успехе ВСУ в уничтожении иранских дронов.

«Русские дроны иранского происхождения сбиваются и будут сбиваться. Джедаи нашего неба работают очень эффективно. Враг превосходит нас в количестве, имеет кучу советского металлолома. А мы лучше в качестве. Нам помогают современным оружием, которого будет становиться все больше. Эта война позволяет нашей нации проявить максимум креативности и интеллекта в поиске эффективных решений для победы на поле боя. И мы их находим и победим в этой войне», – подчеркнул Ермак.

Напомним, оккупанты готовятся к отводу артиллерии из-под Херсона - что это значит.

Также сообщалось, что в США назван единственный вариант окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, сколько действительно может быть двойников у Путина.