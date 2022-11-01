«На самом деле получается довольно смешно и неправдоподобно, потому что актеры в основном тупые как пробки».

Об этом, как пишет Politeka.net, отмечают в международном разведывательном сообществе InformNapalm, комментируя новую «спецзадачу», которую получили российские захватчики.

«Российские офицеры, наслушавшись постоянного нытья российских воинов в телефонных переговорах на передовой (которые периодически распространяет ГУР), поставили задачу сержантам "играть в радиоигру"», - сообщает InformNapalm.

Суть такой игры состоит в том, чтобы звонить знакомым, друзьям или коллегам и рассказывать героические истории, как они "одной ротой отражают атаки полков НАТО" и о том, как "300 солдат держат оборону против 12000 польских наемников" и так далее.

На самом деле, отмечают в международном разведывательном сообществе, выполнение такой задачи выходит у врага смешным и неправдоподобным.

«Но и в таком радиообмене есть свои плюсы (какие именно мы рассказывать не будем, но руZня от этого быстрее поджаривается). Поэтому можем только поблагодарить российских офицеров за такой "креатив", - отмечают аналитики.

Напомним, оккупанты готовятся к отводу артиллерии из-под Херсона - что это значит.

Также сообщалось, что в США назвали единственный вариант окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, сколько действительно может быть двойников у Путина.