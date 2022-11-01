Об этом, как пишет Politeka.net, отмечают в международном разведывательном сообществе InformNapalm, комментируя новую «спецзадачу», которую получили российские захватчики.
«Российские офицеры, наслушавшись постоянного нытья российских воинов в телефонных переговорах на передовой (которые периодически распространяет ГУР), поставили задачу сержантам "играть в радиоигру"», - сообщает InformNapalm.
Суть такой игры состоит в том, чтобы звонить знакомым, друзьям или коллегам и рассказывать героические истории, как они "одной ротой отражают атаки полков НАТО" и о том, как "300 солдат держат оборону против 12000 польских наемников" и так далее.
На самом деле, отмечают в международном разведывательном сообществе, выполнение такой задачи выходит у врага смешным и неправдоподобным.
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«Но и в таком радиообмене есть свои плюсы (какие именно мы рассказывать не будем, но руZня от этого быстрее поджаривается). Поэтому можем только поблагодарить российских офицеров за такой "креатив", - отмечают аналитики.
Напомним, оккупанты готовятся к отводу артиллерии из-под Херсона - что это значит.
Также сообщалось, что в США назвали единственный вариант окончания войны.
Кроме того, Politeka.net писала, сколько действительно может быть двойников у Путина.