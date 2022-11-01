Во временно оккупированной Волновахе произошел взрыв в отеле "Ахтамар" по трассе Мариуполь-Донецк.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, там размещались "кадыровцы". Также, взрывом уничтожено около 10 единиц военной техники.

«По Волоновхе. Наши источники говорят, что было попадание в гостиницу Ахтамар по трассе Мариуполь-Донецк, где располагались кадыровцы и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях ГенШтаба Украины», - отметил Андрющенко.

В свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что до войны это место пользовалось популярностью у украинских военных.

«До войны это место очень любили украинские военные. Здесь на одной площадке находились кафе с прекрасной армянской кухней, гостиница и сауна. Надеюсь, бизнес отстроится после освобождения оккупированной территории», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Пользователи соцсетей тем временем славят ЗСУ и выражают надежды на скорую победу Украины:

"Красота", "Слава ЗСУ", "Мне кажется, их месторасположение сливают сами русские", "Скоро Победа!".

Напомним, ранее о масштабнов взрыве в логове кадыровцев под Херсоном.

Также сообщалось, что потери оккупантов резко возросли – названы причины.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты получили новое "спецзадание".