Появился спутниковый снимок с места таинственного происшествия на российском аэродроме Веретье, расположенном в Псковской области неподалеку от российско-латвийской границы.

Напомним, там при невыясненных обстоятельствах были взорваны по меньшей мере два боевых вертолета Ка-52.

«Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа разбросало на 200 метров вокруг», - писал один из российских телеграм-каналов.

В свою очередь украинские разведчики соощили, что в результате минирования были полностью уничтожены три российских ударных вертолета: два Ка-52 «Аллигатор» и один Ми-28Н.

Еще два вертолета существенно повреждены взрывами.

«С целью ликвидации последствий взрыва, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия», — сообщали в ГУР Минобороны Украины.

Позже в телеграм-канале Орестократія появились кадры, на которых вероятные партизаны закладывают взрывчатку под один из вертолетов. Сообщалось, что в результате взрыва два вертолета были полнностью уничтожены, еще два повреждены.

Теперь же в Сети появился спутниковый снимок аэродрома.

«Спутниковые снимки аэродрома в Псковской области. На фото видно, что два Ка-52 полностью уничтожены. Третий вертолет рядом довольно серьезно поврежден», - прокомментировал фото журналист Юрий Бутусов.

В комментариях к снимку пользователи Telegram шутят, что рашисты опять курят, где попало.

«Потерьнет», «Это только начало», «Кстати, на этом аэродроме снимали первую часть Особенностей национальной охоты, там где корову в самолёте перевозили. Судя по всему, мало что с того времени изменилось», «Это они сами себя», - отмечают в комментариях.

Напомним, оккупанты подолжают свозить мобиков на фронт.

Также сообщалось, что Лукашенко передал путинской армии очередную военную технику.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ добрались до очередного логова кадыровцев.