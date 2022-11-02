Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на источники в Кремле. Также циркулируют догадки, что у Путина еще и рак простаты.

«Я могу подтвердить, что у него диагностирована болезнь Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует», — заявил инсайдер, добавив, что этот факт в россии будут отрицать и скрывать.

Путину якобы постоянно делают инъекции инновационных обезболивающих средств, также его лечат тяжелыми стероидами. Таким образом медики пытаются остановить распространение рака поджелудочной железы.

Утверждается, что «это не только причиняет сильную боль, у Путина есть состояние одутловатости лица и другие побочные эффекты — в том числе провалы в памяти».

Журналисты отмечают, что во время своих выступлениях уже после 24 февраля Путин запинался и выглядел измученным.

По мнению ряда экспертов, здоровье путина резко ухудшилось и использование ядерного оружия имеет для него смысл, если ему действително осталось жить несколько месяцев.

Также журналисты обратили внимание на таинственный след на руке Путина во время его посещения тренировочного лагеря для мобилизованных. Предполагается, что это следы от капельниц.

Кремлевские инсайдеры, как сообщается, признали, что здоровье Путина «резко ухудшается», и даже утверждалось, что на некоторых мероприятиях он использовал двойников.

Анализируя его фото, журналисты отмечают, что у Путина одутловатое лицо и он выглядит слабым.

Напомним, ранее в украинской разведке заявили, сколько двойников может быть у Путина.

Также сообщалось об операции, к которой готовят Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь Путина прогрессирует.