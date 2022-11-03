Враг у нас один, и белорусы сражаются не только против режима, но уже и против российской оккупации.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Политик в очередной раз напомнила, что демократическое общество Беларуси на стороне Украины.

«Мы за демократическое будущее и давайте сейчас уже строить отношения, потому что нам все равно жить вместе. Нам тоже важно видеть, что не получится у Путина столкнуть нас лбами, что мы не враги друг другу», - подчеркнула Тихановская.

Лидер оппозиции также высказала уверенность в том, что перепалки между украинцами и белорусами в соцсетях – это на самом деле результат работы российской пропаганды.

«Для них очень важно, чтобы мы перессорились, переругались и тогда вообще все будет прекрасно», - пояснила Тихановская, добавив, что сейчас не время выяснять отношения.

Также политик акцентировала, что у украинцев и белорусов один враг, Российская империя, и обоим народам необходимо выходить из-под ее влияния.

Также Тихановская напомнила, что еще совсем недавно многие украинцы иначе относились к Лукашенко.

«Надеюсь, что украинцы, которые так восхваляли Лукашенко все эти годы, потому что не понимали, что происходит, уже никогда не вернутся к нарративу "в Беларуси улицы чистые и молоко вкусное", - высказала надежду собеседница журналистов.

Напомним, россия вслед за мобиками перебрасывает в Беларусь инженерные войска.

Также сообщалось, что Беларусь прячет на одном из своих аэродромов российские истребители, которые могут нести ракеты "Кинжал".

Кроме того, Politeka.net писала, где в Украине готовятся к эвакуации, если начнется новое вторжение со стороны Беларуси.