Об этом в интервью «Украинской правде» заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Политик в очередной раз напомнила, что демократическое общество Беларуси на стороне Украины.
«Мы за демократическое будущее и давайте сейчас уже строить отношения, потому что нам все равно жить вместе. Нам тоже важно видеть, что не получится у Путина столкнуть нас лбами, что мы не враги друг другу», - подчеркнула Тихановская.
Лидер оппозиции также высказала уверенность в том, что перепалки между украинцами и белорусами в соцсетях – это на самом деле результат работы российской пропаганды.
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«Для них очень важно, чтобы мы перессорились, переругались и тогда вообще все будет прекрасно», - пояснила Тихановская, добавив, что сейчас не время выяснять отношения.
Также политик акцентировала, что у украинцев и белорусов один враг, Российская империя, и обоим народам необходимо выходить из-под ее влияния.
Также Тихановская напомнила, что еще совсем недавно многие украинцы иначе относились к Лукашенко.
«Надеюсь, что украинцы, которые так восхваляли Лукашенко все эти годы, потому что не понимали, что происходит, уже никогда не вернутся к нарративу "в Беларуси улицы чистые и молоко вкусное", - высказала надежду собеседница журналистов.
Напомним, россия вслед за мобиками перебрасывает в Беларусь инженерные войска.
Также сообщалось, что Беларусь прячет на одном из своих аэродромов российские истребители, которые могут нести ракеты "Кинжал".
Кроме того, Politeka.net писала, где в Украине готовятся к эвакуации, если начнется новое вторжение со стороны Беларуси.