Как сообщают российские СМИ, ЧП случилось вечером 7 ноября. Пожар произошел на корабле «гидротехник-1» и быстро распространился по всему судну - тушить его приехали 12 спецмашин и 35 спасателей.

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Отметим, что ранее стал известен маршрут, по которому Иран доставлял свои беспилотники в россию. Так, отчете «Спротыв», связанного с Силами специальных операций, говорится, что Иран использует четыре авиакомпании, три из которых принадлежат государству и одна связана с иранским режимом, а также морские перевозки с использованием судов компаний, связанных с КСИР.

Согласно документам, иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань или Махачкала.

Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии.

Напомним, ранее в россии сгорел ночной клуб.

Также сообщалось, как иранские ракеты могут изменить ситуацию в войне.

Кроме того, Politeka.net писала, что Иран решил помогать россии не только дронами-камикадзе.