Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что на это на это указывает тон, с которым "военкоры" критикуют Минобороны РФ (похожее было с потерями ВС РФ во время форсирования Северского Донца в мае) и публичный ответ министерства Шойгу.

В ведомстве же сделали только сухой комментарий по поводу потерь России на Угледарском направлении, тогда как блогеры рф этим фактом были возмущены.

"Публичный ответ Минобороны России на возмущение "блогеров" указывает на то, что некоторые пропагандисты имеют значительные рычаги воздействия на МО РФ в информационном пространстве, а также предполагает, что ситуация в Павловке достаточно ужасна, чтобы требовать ответа", - отмечают эксперты института.

На днях российские оккупанты со 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота России написали письмо губернатору, в котором заявили, что за несколько дней в операции под Павловкой возле Угледара они понесли огромные потери - их стало меньше на 300 человек.

Однако, как оказалось, потерь может быть еще больше.

Так, военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась сообщил, что 300 убитых и раненых оккупантов, о которых шла речь в письме – это только из этой 155 бригады. Но она была под Павловкой не сама.

Источники, которые украинский военный нашел в российской армии, которым, по его словам можно доверять, отметили, что действительно 75% участников штурма из рядов морской пехоты погибли.

«Что мы понимаем – если 75% погибли, значит, штурмовали людей 400 – 500, а еще был штаб и другие, то есть суммарно их участвовало около 900 – 1000 человек. Соответственно бригада сейчас осталась со штабом, водовозками и с пьяным политруком, а штурмовиков не осталось", – предположил Карась.

Подчеркнем, что на новые потери россиян также обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Так, украинский лидер прокомментировал слова губернатора Приморья о потерях РФ на Донбассе.

"Губернатор этот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал: говорит, что потери "далеко не такие". Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области более 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери "не такие". Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали лгать", - сказал Зеленский.

Тем временем в Сети стали появляться кадры уничтожения техники оккуппантов в Павловке.

Напомним, также сообщалось, что в Астрахани, куда отправляют иранские беспилотники, случился масштабный пожар.

Также стали известны фамилии людей, от которых все больше зависит Путин.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия и Украина могут возобновить переговоры.





