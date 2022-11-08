Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что на это на это указывает тон, с которым "военкоры" критикуют Минобороны РФ (похожее было с потерями ВС РФ во время форсирования Северского Донца в мае) и публичный ответ министерства Шойгу.

В ведомстве же сделали только сухой комментарий по поводу потерь России на Угледарском направлении, тогда как блогеры рф этим фактом были возмущены.

война с рф, техника оккупантов

"Публичный ответ Минобороны России на возмущение "блогеров" указывает на то, что некоторые пропагандисты имеют значительные рычаги воздействия на МО РФ в информационном пространстве, а также предполагает, что ситуация в Павловке достаточно ужасна, чтобы требовать ответа", - отмечают эксперты института.

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На днях российские оккупанты со 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота России написали письмо губернатору, в котором заявили, что за несколько дней в операции под Павловкой возле Угледара они понесли огромные потери - их стало меньше на 300 человек.

Однако, как оказалось, потерь может быть еще больше.

Так, военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась сообщил, что 300 убитых и раненых оккупантов, о которых шла речь в письме – это только из этой 155 бригады. Но она была под Павловкой не сама.

Источники, которые украинский военный нашел в российской армии, которым, по его словам можно доверять, отметили, что действительно 75% участников штурма из рядов морской пехоты погибли.

«Что мы понимаем – если 75% погибли, значит, штурмовали людей 400 – 500, а еще был штаб и другие, то есть суммарно их участвовало около 900 – 1000 человек. Соответственно бригада сейчас осталась со штабом, водовозками и с пьяным политруком, а штурмовиков не осталось", – предположил Карась.

Подчеркнем, что на новые потери россиян также обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Так, украинский лидер прокомментировал слова губернатора Приморья о потерях РФ на Донбассе.

"Губернатор этот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал: говорит, что потери "далеко не такие". Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области более 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери "не такие". Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали лгать", - сказал Зеленский.

Тем временем в Сети стали появляться кадры уничтожения техники оккуппантов в Павловке.

Напомним, также сообщалось, что в Астрахани, куда отправляют иранские беспилотники, случился масштабный пожар.

Также стали известны фамилии людей, от которых все больше зависит Путин.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия и Украина могут возобновить переговоры.