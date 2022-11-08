Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за переговоры между Украиной и россией, уточнив, на чьих условиях они должны проходить.

Так, французский президент во время пресс-конференции в Египте на саммите COP27 сообщил, что Украина должна "в какой-то момент" возобновить переговоры, чтобы положить конец войне.

Но это следует "сделать в рамках условий и в сроки, которые будут выбраны Украиной".

«Я со своей стороны по-прежнему убежден и предполагаю, что в какой-то момент, нам придется вернуться за стол переговоров», — заявил французский президент.

Макрон также напомнил об отключениях электроэнергии и воды, которые испытывают украинцы в связи с российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

"Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения по этому поводу", - добавил Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не отказывается от переговоров с РФ при условии, что страна-агрессор выведет войска из Украины.

Подоляк подчернул, что переговорная позиция Украины известна и открыта: первоначально Россия выводит войска из Украины, а дальше — все остальное.

«Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером России», — пояснил Подоляк.

Тем временем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20.

Вероятнее всего украинский лидер выступит онлайн, рассказал украинским СМИ его спикер Сергей Никифоров.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ разбили российских морпехов.

Также были названы фамилии людей, от которых все больше зависит Путин.

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