Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Как сообщает Politeka.net, текст законопроекта пока отсуствует, поєтому о сроках, на которые продлят мобилизацию и военное положение, пока официально неизестно.

Однако можно предположить, что продлить могут на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Об этом, в частности, заявил народный депутат Ярослав Железняк.

«На ближайшем пленарном заседании будет снова продлено военное положение и общая мобилизация. Соответствующие документы от Президента уже зарегистрированы в Парламенте. С высокой долей вероятности продления будет снова на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года», - сообщил Железняк.

Напомним, в Украине военное положение было введено с с 5:30 24 февраля 2022 года.

Добавим также, что миинистр обороны Алексей Резников решил пошутить относительно частичной моилизации, объявленной в Украине.

В своём Twitter-аккаунте Министр обороны сообщил, что в Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. боевых комаров. Проект носит рабочее название «Москиты против московитов».

Таким образом министр протроллил россиян за их басни о боевых комарах.

Напомним, ВСУ разбили российских морпехов.

Также сообщалось, что Макрон заявил о неизбежности переговоров между Украиной и рф - на чьих условиях.

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