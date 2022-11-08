Многоцелевой вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Костромской области РФ во время выполнения полета по заданию санитарной авиации.

Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Ми-2 выполнял полет из Шарьи по заданию санитарной авиации. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". На место стянуты оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие", — написал российский чиновник.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах региона пишет , что на борту вертолета находились пять человек: двое пилотов, двое медиков и пациент.

Известно, что в результате экстренного приземления один человек погиб, другие получили травмы.

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