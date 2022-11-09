Черкесов – бывший офицер КГБ, работал в Ленинграде (затем в Санкт-Петербурге) возглавлял управление ФСБ по городу и области, был членом коллегии ведомства. Переехав в Москву, стал заместителем директора службы, когда ее возглавил будущий президент Путин, работал в его предвыборном штабе.

После избрания Путина на пост президента он стал его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе, был членом Совета безопасности.

Черкесов, к тому же был другом Путина, но включился в войну руководителей силовых структур, стал публично критиковать ФСБ, попал в опалу и ушел в парламентскую оппозицию, пишет Радио Свобода.

Черкесов умер в возрасте 72-х лет, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО", - написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь издатель и журналист Дмитрий Волчек, реагируя на новость о смерти Черкесова, отметил, что именно этот человек уничтожал культурное подполье в Лениграде.

"Сдох генерал Виктор Черкесов, которого я помню в роли следователя КГБ, уничтожавшего ленинградское культурное подполье. По его инициативе были арестованы филолог Михаил Мейлах и издатель Слава Долинин. Он устраивал обыски у феминисток и курировал последнее в СССР дело об антисоветской агитации и пропаганде, одним из фигурантов которого была Анна Ермолаева, ныне знаменитая австрийская художница. Его фамилию мои знакомые произносили страшным шепотом, но потом я увидел его воочию и сразу понял, что он набитый идиот. Как ни странно, понял это и Путин, вышвырнувший его на почетную свалку после претенциозной статьи про чекистский крюк... Не удивлюсь, если тоже отравили, сейчас как раз такое время, когда они должны травить друг друга, как Магда Геббельс своих детей", - цитируют Волчека СМИ.

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