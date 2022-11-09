В своем сообщении боец ​​признается в депрессии и кошмарах во сне.

«Немного холодно, особенно ночью. Усталость. Депрессия. Лег поспать, опять же холодно и кошмары. Устали очень, все меньше шуток, все меньше улыбок. Сидим в яме, вспоминаем всех, кого будем обнимать, представляем встречу с близкими, объятия, поцелуи, кайф и счастье, где же оно. Хочется дожить», - пишет украинский защитник на своей странице в Facebook.

В комментариях украинцы пытаются подбодрить Героя и посылают ему и его собратьям свои молитвы:

«Вы в сердцах миллионов, Вы в молитвах миллионов!!! Мысли их о Вас - ежеминутно, каждый день! И пусть в яме, пусть в бесчеловечных условиях, но спасаете самое дорогое: СВОИХ детей, родных, СВОЮ землю!», «Вы лучшие, так пусть чудом будет как вам нужно, пусть вам повезет и все будет как вам нужно. Да будет вам помощь, пусть приедет арта вам в помощь, какие-то самолеты! Пусть Бог хранит вас и поможет в ваших молитвах для защиты, помощи и спасения!», «Благодарю вас. Берегите себя и возвращайтесь домой с победой к родным. Все будет Украина».

Напомним, россияне оказались в ловушке - действительно ли ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.

Также сообщалось, что боец ​​ВСУ рассказал, что сейчас проходит на поле боя.

Кроме того, Politeka.net писала, что родственники мобиков в Курске вышли на протест.