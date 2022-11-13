Россияне скоро увидят, что оказались в ловушке спиной к Азовому морю.

Об этом заявил генерал США Бен Годжес.

"Я думаю, что результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса. До сих пор продолжаются тяжелые бои в Бахмуте, а также в Херсонской области.

Но подумаем об украинском контрнаступлении, которое началось в сентябре. Воспринимайте это как одну большую операцию. И потому левое крыло контрнаступления – это спустившаяся из Харькова операция, сейчас есть возле Донецка и движется на Мариуполь.

Какие-либо российские войска, которые есть в Мариуполе, ничего не защищают. Никто из них не захочет быть там. Они увидят, что оказались в ловушке спиной к Азовскому морю, а это совсем другое стечение обстоятельств.

Россия терпит поражение старомодным способом. Они терпят поражение на поле боя. Черноморский флот – ноль помощи, кроме запуска ракет, их нигде на Черном море нет. Они прячутся от украинских противокорабельных ракет и теперь переживают через украинские беспилотники. Поэтому, конечно, еще рано планировать парад победы, но я оптимист", - утверждает Бен Ходжес.

Напомним, ВСУ разбили российских морпехов.

Также сообщалось, что Макрон заявил о неизбежности переговоров между Украиной и рф - на чьих условиях.

Кроме того, Politeka.net писала, от кого Путин все больше зависит.