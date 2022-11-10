В ДТП с участием херсонского колаборанта Кирилла Стремоусова видят почерк ФСБ, а некоторые утверждают, что предатель Украины вообще погиб не там.

Напомним, в Сети появились первые кадры якобы с места гибели Стремоусова.

По словам российских военкоров, виновником ДТП предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Водитель внедорожника, в котором находился сам коллаборант, не справился с управлением – в результате удара бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси.

«Пропагандист со слезами в голосе рассказывает, что столкновение с грузовиком на такой скорости не оставляло Стремоусову шансов. Следует напомнить, что ДТП с грузовиками для ликвидации врагов и свидетелей фирменный почерк российских спецслужб», - прокомментировал кадры известный военный журналист Андрей Цаплиенко.

Журналист также отметил, что Стремоусов выглядел человеком с признаками психической болезни и был нужен Кремлю во время захвата Херсонщины.

«И стал мешать россиянам, когда начал нести бред во время реальной угрозы потери контроля над правым берегом Херсона», - пояснил Цаплиенко.

В свою очередь журналист Денис Казанский не сомневается в том, что гибель Стремоусова и заявление россиян о выходе из Херсона – взаимосвязанные события.

«Если Херсон оставляют, то местные иудушки больше не нужны. Концы в воду. Очередная поучительная история для всех любителей русского мира. Никогда не сотрудничайте с Россией. Вас всегда максимально цинично используют, кинут и сольют», - написал Казанский в своем телегра-канале, добавив, что Стремоусов поплатился за тупость и предательство.

Известный политолог, а ныне военнослужащий Кирилл Сазонов также выразил уверенность в том, что гибель Стремоусова не случайность:

«Стремоусов "двухсотый". Официальная причина ДТП. С другой стороня, ФСБ всегда любила маскировать под дорожное происшествие».

Украинский журналист и блогер Назар Приходько выразил предположение, что Стремоусова убрали, потому что он не умел молчать, когда надо.

«Сальдо и Балицкий – опытная мразота, которая была нардепами и знает, когда нужно закрыть рот. Пасечник – бывший СБУшник и тоже знает, как и Пушилин, который как опытный аферист больше всего ценит собственную шкуру. Стремоусов этого не знал. Стремусова грохнула ФСБ, чтобы меньше скулил и ворнякал», - отметил Приходько в своемм телеграм-канале.

Аналитик и боец Одесской Теробороны Варламов, в свою очередь пояснил, что после того, как ВСУ возьмут Херсон, Стремоусов он остался бы фигурой лишней для кремля.

«Колаборанты - это пешки в шахматной игре кремля, которыми будут жертвовать при первой возможности. Если наши спецслужбы до них не доберутся, то ФСБ сами их прикончат», - говорит Варламов.

Не сомневаетя в подстроенном ДТП и советник министра МВД Антон Геращенко:

«ДТП, в котором погиб коллаборант Стремоусов, было однозначно подстроено фсб, так как подонок выступал против отступления и сдачи Херсона. Поскольку он был раскрученной медиаперсоной и недавним имбецилом, у которого не закрывался рот, его решили ликвидировать. Так будет и с другими предателями!».

Тем временем в Сети поползли разговоры, что якобы Стремоусов вообще погиб не там.

На видеозаписи, опубликованной РИА «Новости» якобы с места ДТП замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, виден дорожный знак, указывающий, что Херсон расположен в 64 километрах от него, а Новая Каховка - в восьми. По данным российских военкорров, авария произошла под Геническом.

В то же время, настоящее расстояние от Геническа до Херсона составляет около 200 километров, а до Новой Каховки - порядка 150, заметили в телеграм-канале Спектр.

Масло в огонь подозрений подлил и коллаборант Владимир Сальдо.

В Сети заметили, что видео, где он подтверждает смерть Кирилла Стремоусова, было записано за два часа до первых новостей о ДТП.

Судя по метаданным, ролик, опубликованный в телеграм-канале Сальдо, записан в 14:01. Первая новость о смерти Стремоусова опубликована кремлевском СМИ Readovka в 16:01.

«Подобные инциденты уже происходили — например, при эвакуации жителей Луганска и Донецка в конце февраля. Тогда главы регионов, судя по метаданным, записали обращения к Путину об эвакуации 16 февраля, а в сеть его выложили 18. В общем, ру**я, как всегда палится на мелочах», - отметил народный депутат Борислав Береза.

Напомним, Шойгу приказал российским оккупантам отступать.

Также сообщалось, что Ирану скоро может стать не до поставок оружия россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что на Херсонщине подрывают мосты и исчезают триколоры.