Сообщается, что Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Информацию подтверждают правоохранительные органы рф.

Также появился комментарий так называемого "губернатора" Херсонской области Сальдо, который подтвердил смерть Стремоусова.

"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП", - заявил оккупант Сальдо.

"Если Херсон оставляют, то местные иудушки больше не нужны. Концы в воду. Очередная поучительная история для всех любителей русского мира. Никогда не сотрудничайте с Россией. Вас всегда максимально цинично используют, кинут и сольют", - написал в своем Телеграм украинский журналист Денис Казанский.

Он добавил, что оккупанты давно должны были бы сделать выводы о рф, но "необучаемые идиоты ещё находятся".

"Казалось бы, после примеров Мозгового, Дремова, Захарченко, Моторолы, уже не должно было остаться иллюзий. Но нет, необучаемые идиоты ещё находятся. Ну вот и Стремоусов поплатился за тупость и предательство".

Напомним, погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности.

Также напомним, что в Пентагоне рассказали об огромніх потерях россии в войне против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты оказались в ловушке - правда ли, что ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении.