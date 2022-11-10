«Армия России бежит из Херсона, а ее верховный главнокомандующий Путин делает вид, что ничего не происходит».

На этом в своем телеграм-канале акцентировал внимание известный украинский журналист Роман Цимбалюк, напомнив, что в среду, 9 ноября, Путин провел телефонный разговор с лидером Армении Николом Пашиняном и принял участие в торжествах по случаю юбилея Федерального медико-биологического агентства.

«Путин назвал в конституции федерации этот город российским, а теперь получается, что ему нужны были только мощи Потемкина, детский паровозик и картины из наших музеев. Если можно сдать Херсон, значит можно сдать и Белгород, и Кёнигсберг и Курилы. Он предал своих солдат. На правом берегу погибли тысячи российских граждан. Вопрос за что?», - отмечает Цимбалюк.

Журналист также выразил предположение, что гибель херсонского колаборанта Кирилла Стремоусова - это свидетельство того, что Путина покинула удача и дальше будет только отступление.

«Но дело ещё серьёзней: Украина вернула Днепр, Украина вернула Чёрное море, Украина обезопасила Николаев, Одессу и даже Молдову. Это стратегическое поражение России! Мы сможем перекинуть на другие участки большое количество наших военных.Нас ждёт ожесточённая битва за Донбасс и Крым!», - подчеркнул Цимбалюк.

Напомним, что гибель Стремоусова в ДТП называют «фирменным почерком ФСБ».

Также сообщалось, что Шойгу отдал приказ отступить с правого берега Днепра.

Кроме того, Politeka.net писала, что на Херсонщине подрывают мосты и исчезают триколоры.