У ДТП за участю херсонського колаборанта Кирила Стремоусова вбачають почерк ФСБ, а дехто стверджує, що зрадник України взагалі загинув не там.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися перші кадри нібито з місця загибелі Стремоусова .

За словами російських воєнкорів, винуватцем ДТП імовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. Водій позашляховика, в якому знаходився сам колаборант, не впорався з керуванням – внаслідок удару бронекапсулу автомобіля відірвало від шасі.

«Пропагандист зі сльозами в голосі розповідає, що зіткнення з вантажівкою на такій швидкості не залишало шансів Стремоусову. Слід нагадати, що ДТП із вантажівками для ліквідації ворогів та свідків фірмового почерку російських спецслужб», - прокоментував кадри відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Журналіст також зазначив, що Стремоусов виглядав людиною з ознаками психічної хвороби і був потрібний Кремлю під час захоплення Херсонщини.

«І став заважати росіянам, коли почав нести марення під час реальної загрози втрати контролю за правим берегом Херсона», - пояснив Цаплієнко.

У свою чергу, журналіст Денис Казанський не сумнівається в тому, що загибель Стремоусова та заява росіян про вихід з Херсона – взаємопов'язані події.

«Якщо Херсон залишають, то місцеві іудушки більше не потрібні. Кінці у воду. Ще одна повчальна історія всім любителів російського світу. Ніколи не співпрацюйте із Росією. Вас завжди максимально цинічно використовують, кинуть та зіллють», - написав Казанський у своєму телегра-каналі, додавши, що Стремоусов поплатився за тупість та зраду.

Відомий політолог, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов також висловив упевненість у тому, що загибель Стремоусова не випадковість:

«Стремоусів "двохсотий". Офіційна причина ДТП. З іншого боку, ФСБ завжди любила маскувати під дорожню пригоду».

Український журналіст та блогер Назар Приходько висловив припущення, що Стремоусова прибрали, бо він не вмів мовчати, коли треба.

«Сальдо та Балицький – досвідчена мразота, яка була нардепами і знає, коли потрібно закрити рота. Пасічник – колишній СБУшник і теж знає, як і Пушилін, який як досвідчений аферист найбільше цінує власну шкуру. Стремоусів цього не знав. Стремусова грохнула ФСБ, щоб менше скиглив і варнякав», - зазначив Приходько у своєму телеграм-каналі.

Аналітик і боєць Одеської Тероборони Варламов, у свою чергу, пояснив, що після того, як ЗСУ візьмуть Херсон, Стремоусов залишився б фігурою зайвою для кремля.

«Колаборанти – це пішаки у шаховій грі кремля, якими жертвуватимуть за першої нагоди. Якщо наші спецслужби до них не дістануться, то ФСБ самі їх закінчать», - каже Варламов.

Не сумніваючись у підлаштованій ДТП і радник міністра МВС Антон Геращенко:

«ДТП, в якому загинув колаборант Стремоусів, було однозначно підлаштовано фсб, оскільки підонок виступав проти відступу та здачі Херсона. Оскільки він був розкрученою медіаперсоною та недавнім імбецилом, у якого не закривався рот, його вирішили ліквідувати. Так буде з іншими зрадниками!».

Тим часом у Мережі поповзли розмови, що нібито Стремоусов взагалі загинув не там.

На відеозаписі, опублікованому РІА «Новини» нібито з місця ДТП заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова, видно дорожній знак, що вказує, що Херсон розташований за 64 кілометри від нього, а Нова Каховка - за вісім. За даними російських воєнкоррів, аварія сталася під Генічним.

У той же час справжня відстань від Генічеська до Херсона становить близько 200 кілометрів, а до Нової Каховки - близько 150, зауважили в телеграм-каналі Спектр.

Олію у вогонь підозр підлив і колаборант Володимир Сальдо.

У Мережі зауважили, що відео, де він підтверджує смерть Кирила Стремоусова, було записано за дві години до перших новин про ДТП.

Судячи з метаданих, ролик, опублікований у телеграм-каналі Сальдо, записаний о 14:01. Перша новина про смерть Стремоусова опублікована кремлівським ЗМІ Readovka о 16:01.

«Подібні інциденти вже відбувалися — наприклад, під час евакуації мешканців Луганська та Донецька наприкінці лютого. Тоді глави регіонів, судячи з метаданих, записали звернення до Путіна про евакуацію 16 лютого, а в мережу його виклали 18. Загалом, ру**я, як завжди палиться на дрібницях», - зазначив народний депутат Борислав Береза.

Нагадаємо, Шойгу наказав російським окупантам відступати.

Також повідомлялося, що Ірану незабаром може стати не до постачання зброї Росії.

Крім того, Politeka.net писала, що на Херсонщині підривають мости та зникають триколори.