Об этом заявил известный украинский журналист Юрий Бутусов.
По его словам, российское командование 9 ноября вывело из Херсона ряд подразделений.
«Уход российских войск займет несколько дней, но быстро не будет – на правом берегу несколько тысяч единиц боевой техники и вооружения. Цель врага – поддержание боеспособности войск. Поэтому проведено интенсивное минирование линии фронта, развернуты части прикрытия», - отметил Бутусов.
По его словам, российское командование намерено сохранить максимальное количество боевой техники, а также предотвратить обвал взвода под ударами украинских защитников. В противном случае это приведет к большим потерям и потере боеспособности лучших российских подразделений.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Погиб херсонский коллаборант Стремоусов: первые подробности
"Россияне оказались в западне": действительно ли ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении
Дочь Поляковой огорошила видом, угрожая бросить учебу в Лондоне: “Просто уеду отсюда…”
"Стоп, с меня хватит!": звезда "Зважені та щасливі" Боржемская призналась, как изменила свою жизнь
"В настоящее время на Херсонском плацдарме сосредоточены российские воздушно-десантные войска - боевые группы всех четырех дивизий и всех четырех воздушно-десантных бригад, соединения 22-го армейского корпуса и 49-й общевойсковой", - рассказал Бутусов.
Журналист подчеркнул, что поражение этой группировки лишит Путина возможности вести активные боевые действия, ведь это лучшие и боеготовые подразделения ВС РФ.
Между тем стало известно, что из Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих.Также оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат, сообщает Генштаб ВСУ.
Напомним, что гибель Стремоусова в ДТП называют "фирменным почерком ФСБ".
Также сообщалось, что Шойгу отдал приказ отступить с правого берега Днепра.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Херсонской области подрывают мосты и исчезают триколоры.