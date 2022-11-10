"Характер действий врага говорит о том, что он проводит планомерный уход из Херсонского направления, опираясь на несколько рубежей обороны, чтобы отступать с одного на другой, сохраняя боевой порядок и управление".

Об этом заявил известный украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, российское командование 9 ноября вывело из Херсона ряд подразделений.

«Уход российских войск займет несколько дней, но быстро не будет – на правом берегу несколько тысяч единиц боевой техники и вооружения. Цель врага – поддержание боеспособности войск. Поэтому проведено интенсивное минирование линии фронта, развернуты части прикрытия», - отметил Бутусов.

По его словам, российское командование намерено сохранить максимальное количество боевой техники, а также предотвратить обвал взвода под ударами украинских защитников. В противном случае это приведет к большим потерям и потере боеспособности лучших российских подразделений.

"В настоящее время на Херсонском плацдарме сосредоточены российские воздушно-десантные войска - боевые группы всех четырех дивизий и всех четырех воздушно-десантных бригад, соединения 22-го армейского корпуса и 49-й общевойсковой", - рассказал Бутусов.

Журналист подчеркнул, что поражение этой группировки лишит Путина возможности вести активные боевые действия, ведь это лучшие и боеготовые подразделения ВС РФ.

Между тем стало известно, что из Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих.Также оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат, сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, что гибель Стремоусова в ДТП называют "фирменным почерком ФСБ".

Также сообщалось, что Шойгу отдал приказ отступить с правого берега Днепра.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Херсонской области подрывают мосты и исчезают триколоры.