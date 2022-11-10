Армия рф уже начала покидать регион с боями и уходить на "заранее подготовленные позиции на левом берегу, чтобы сохранить боеспособность соединений".

Об этом говорится в новом отчете американского института Изучения войны, пишет Politeka.net.

"Битва за Херсон не окончена, но российские войска вошли в ее новую фазу: они отдают приоритет отступлению своих войск через реку с сохранением боеспособности и задержке украинских войск, но не пытаются остановить украинское наступление полностью", - говорится в сводке.

При этом аналитики уверены, что Украина, вероятно, сумела выполнить главную задачу своей кампании в Херсоне: при помощи изоляции российских войск вынудить их самостоятельно отступить на другой берег Днепра даже без масштабного наземного наступления, которое потребовало бы больших жертв.

По мнению экспертов, отступление "вряд ли является ловушкой, призванной заманить украинские войска и заставить их вступить в чреватые жертвами бои около Херсона".

"Российские командиры, безусловно, попытаются замедлить украинское наступление, чтобы поддержать упорядоченное отступление, и они могут оставить некоторые силы в Херсоне, чтобы задержать ВСУ. Но эти бои будут призваны обеспечить отступление как можно большего числа российских соединений с сохранением боеспособности", - считают эксперты.

В свою очередь украинский политолог и военнослужащий, который сейчас воюет на херсонском направлении, Кирилл Сазонов, отметил, что ситуация оккупантов после ухода за Днепр не становится спокойной и безоблачной.

«Раз наша арта уже простреливает плацдарм на правом берегу, Хаймарсы могут все активнее работать по левому. Уже этой ночью в Олешках накрыли отступающую технику оккупантов. И дальше таких новостей будет только больше. Попытка Москвы поиграть во Вторую Мировую войну сегодня не заслуживает особого уважения. Воднаяпреграда действительно серьезное препятствие для техники, но не для снарядов, ракет и авиации», - подчеркнул Сазонов, напомнив, что есть и другие варианты наступления, например через Энергодар и Мелитополь, где «тоже заждались ВСУ».

По карте это все прекрасно видно, отметил Сазонов, как украинским защитникам, так и российским командирам.

Также боец ВСУ подчеркнул, что в самом Херсоне личный состав противника не уходит и готовится к обороне.

"То есть мы не идем парадным шагом по безлюдным населенным пунктам. Весь плацдарм на правом берегу и сам Херсон придется отбивать планомерно и жестко. Обратный эффект сокращения плацдарма противника – сокращение и линии фронта. То есть концентрация вражеских сил выросла, а хороший бетонный блиндаж можно «разобрать» только Эскалибуром или прямым попаданием из танка. Блиндажей они нарыли много. То есть опять – все это отнимает время. Силы. Боекомплект. И, главное, жизни наших бойцов. Не забывайте", - призвал Сазонов украинцев и акцентировал, что никакого "жеста доброй воли" нет и быть не может.

Тем временем Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов. Так, за минувшие сутки ЗСУ ликвидировали еще 740 захватчиков. Таким образом общая цифра свидетельствует о том, что на украинской земле погибли уже около 78 690 оккупантов.

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