В оккупированном Симферополе в результате ДТП погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Ременюк, который после захвата полуострова перешел на сторону врага.

Как сообщают российские паблики, 66-летний Алексей Ременюк ехал вечером со дня рождения товарища на своем Range Rover и был остановлен правоохранителями.

«Во время проверки документов попросили продуться — оказался пьян», — говорится в сообщении.

Ременюка хотели задержать, однако он вырвался, сел за руль машины и предпринял попытку скрыться, протащив одного из силовиков, схватившегося за дверь авто, по асфальту.

Началась погоня, в ходе которой внедорожник Ременюка вылетел на встречную полосу движения и врезался в грузовик.

В результате полученных травм экс-нардеп скончался на месте. Также известно о гибели пассажира Range Rover.

Алексей Ременюк родился 12 января 1956 года в селе Давыдки Коростенского района Житомирской области.

На парламентских выборах 1998 года стал депутатом Верховной рады от партии «Громада». В 1999 году стал членом партии «Батькивщина» и присоединился к одноимённой фракции в парламенте. Руководил крымским отделением «Батькивщины». Являлся членом комитета по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.

На следующих выборах в Верховную раду в апреле 2002 года был избран от Блока Юлии Тимошенко.

В ноябре 2002 года вышел из фракции БЮТ и присоединился к группе «Народовластие». В июле 2003 года вместе с коллегой по фракции «Народовластие» Петром Толочко и политиком Станиславом Сафроновым основал партию Славянский народно-патриотический союз (СНПС), которая в 2006 году была переименована в Партию политики Путина.

Тогда же Ременюк возглавил список Партии политики Путина на выборах 2006 года в Верховную раду, однако в третий раз Ременюк в парламент избран не был.

В марте 2022 года основал и стал председателем общественно-политического движения «За Русь Единую».

Напомним, известный историк рассказал, что Путин якобы готовится к передаче власти и кандидат уже согласован.

Также сообщалось, что ДТП, в котором погиб Стремоусов, могло быть не случайным.

Кроме того, Politeka.net писала, что в украинской разведке назвали сроки освобождения Крыма и как это будет.