Как сообщают российские паблики, 66-летний Алексей Ременюк ехал вечером со дня рождения товарища на своем Range Rover и был остановлен правоохранителями.
«Во время проверки документов попросили продуться — оказался пьян», — говорится в сообщении.
Ременюка хотели задержать, однако он вырвался, сел за руль машины и предпринял попытку скрыться, протащив одного из силовиков, схватившегося за дверь авто, по асфальту.
Началась погоня, в ходе которой внедорожник Ременюка вылетел на встречную полосу движения и врезался в грузовик.
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В результате полученных травм экс-нардеп скончался на месте. Также известно о гибели пассажира Range Rover.
Алексей Ременюк родился 12 января 1956 года в селе Давыдки Коростенского района Житомирской области.
На парламентских выборах 1998 года стал депутатом Верховной рады от партии «Громада». В 1999 году стал членом партии «Батькивщина» и присоединился к одноимённой фракции в парламенте. Руководил крымским отделением «Батькивщины». Являлся членом комитета по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.
На следующих выборах в Верховную раду в апреле 2002 года был избран от Блока Юлии Тимошенко.
В ноябре 2002 года вышел из фракции БЮТ и присоединился к группе «Народовластие». В июле 2003 года вместе с коллегой по фракции «Народовластие» Петром Толочко и политиком Станиславом Сафроновым основал партию Славянский народно-патриотический союз (СНПС), которая в 2006 году была переименована в Партию политики Путина.
Тогда же Ременюк возглавил список Партии политики Путина на выборах 2006 года в Верховную раду, однако в третий раз Ременюк в парламент избран не был.
В марте 2022 года основал и стал председателем общественно-политического движения «За Русь Единую».
Напомним, известный историк рассказал, что Путин якобы готовится к передаче власти и кандидат уже согласован.
Также сообщалось, что ДТП, в котором погиб Стремоусов, могло быть не случайным.
Кроме того, Politeka.net писала, что в украинской разведке назвали сроки освобождения Крыма и как это будет.