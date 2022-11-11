В результате чего разрушены все пять этажей, сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС.

В результате как минимум два человека погибли, еще двое ранены.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Кроме того, в ночь на 11 ноября оккупантыобстреляли Никопольский район Днепропетровской области. По громадам района враг выпустил более 50 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Также оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Напомним, стали известны планы ВСУ на зиму и откуда возьмутся тысячи новобранцев.

Также сообщалось, что у российской элиты есть повод для паники, и это не война.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин готовится к передаче власти, кандидат уже согласован.