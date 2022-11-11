Как сообщает Генштаб ВСУ в своей новой сводке, в ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября были освобождены 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбец, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

«Следующие действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, по соображениям безопасности сделки, официальное обнародование результатов будет впоследствии», – сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что российские захватчики, отступая, продолжают грабить населенные пункты. Кроме того, враг также пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Между тем, продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсонщины.

Так, в поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей.

В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, известно о подрывах гражданских людей.

В свою очередь европейские эксперты подчеркивают, что за последние сутки ВСУ быстро продвинулись вперед в Херсонской области, поскольку силы РФ пытаются отойти через Днепр.

Так, за последние 24 часа были освобождены десятки населенных пунктов, прежде всего Снигиревка, опорный пункт оккупантов к северу от Херсона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что украинские защитники освободили 41 населенный пункт на юге.

Он отметил, что российские войска после отступления оставляют после себя тысячи мин и боеприпасов, указав на масштабные заминирования в Херсоне.

По его словам, вслед за ВСУ в освобожденные населенные пункты заходит полиция. Так, 10 ноября начались стабилизационные мероприятия в таких населенных пунктах: Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевка, Коцюбинское и Снегиревка.

Напомним, оккупанты ударили по жилому 5-этажному дому в Николаеве, есть жертвы.

Также сообщалось о планах ВСУ на зиму.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ полностью освободили еще одну область.