Как сообщает Генштаб ВСУ в своей новой сводке, в ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября были освобождены 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбец, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.
«Следующие действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, по соображениям безопасности сделки, официальное обнародование результатов будет впоследствии», – сообщили в Генштабе.
Также сообщается, что российские захватчики, отступая, продолжают грабить населенные пункты. Кроме того, враг также пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.
Между тем, продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсонщины.
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Так, в поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей.
В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, известно о подрывах гражданских людей.
В свою очередь европейские эксперты подчеркивают, что за последние сутки ВСУ быстро продвинулись вперед в Херсонской области, поскольку силы РФ пытаются отойти через Днепр.
Так, за последние 24 часа были освобождены десятки населенных пунктов, прежде всего Снигиревка, опорный пункт оккупантов к северу от Херсона.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что украинские защитники освободили 41 населенный пункт на юге.
Он отметил, что российские войска после отступления оставляют после себя тысячи мин и боеприпасов, указав на масштабные заминирования в Херсоне.
По его словам, вслед за ВСУ в освобожденные населенные пункты заходит полиция. Так, 10 ноября начались стабилизационные мероприятия в таких населенных пунктах: Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевка, Коцюбинское и Снегиревка.
Напомним, оккупанты ударили по жилому 5-этажному дому в Николаеве, есть жертвы.
Также сообщалось о планах ВСУ на зиму.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ полностью освободили еще одну область.