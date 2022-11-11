Напомним, заместитель гауляйтера Херсонщины Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.
Однако некоторые уверены в том, что Стремоусова «убрали» силы ФСБ, подстроив аварию его бронеавтомобиля с грузовиком.
Отпевать стремоусова будут в открытом гробу, лицо прикрыто вуалью.
На опубликованных кадрах видно, оккупанты решили устроить предателю Украины пышные похороны с венками, украшенными триколором и дорогим гробом с позолоченными ручками.
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Напомним, до перехода на сторону врага Стремоусов выступал против вакцинации от коронавируса, увлекался эзотерикой и конспирологией, а также неоднократно нападал на людей. Жертвами нападений с его стороны становились не только только политики, но и журналисты.
В одном из своих интервью Стремоусов рассказал про путешествие по Америке и назвал своим кумиром революционера Че Гевару.
После возвращения из Америки Стремоусов увлекся эзотерикой, стал членом религиозного движения "Концепция общественной безопасности" (КОБ), которое в СМИ называют "сектой", а также оккультно-конспирологической организацией. В 2013 году Стремоусов выводил активистов КОБ под флагами россии на херсонский Майдан.
При этом люди, которые были знакомы со Стремоусовым лично, характеризуют его как городского сумасшедшего.
Напомним, в центр Херсона уже вернулся флаг Украины.
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.