И волонтер из Великобритании Игнат Ивлев-Йорк, почему есть случаи, когда люди отказываются уезжать из зон боевых действий.

Об этом сообщает 24 канал.

"В разных местах по-разному. Родственники посылают заявки, можем ли мы вывезти из какого-нибудь населенного пункта, например. Я веду свои социальные сети, люди видят, чем мы занимаемся.

Иногда можем вывезти, иногда – нет. Но когда мы въезжаем в новое место, то стараемся всех уговорить оттуда уехать, потому что там очень опасно. Конечно, когда есть адресные заявки от родных, которые ждут этих людей, – это проще, чем когда ты просто приезжаешь и рассказываешь, что "мы можем вас эвакуировать с расселением через государственную программу в Кировоградскую область".

Уровень доверия людей, к сожалению, достаточно низкий ко всем волонтерам, военным, государствам. Просто они живут в трудных условиях. Есть люди, которые сидят в совершенно разбитом доме налегке и все равно отказываются уезжать. Приходится уговаривать, иногда выходит, иногда нет.

Сейчас мы стараемся играть на опережение. Не обязательно, что этот человек погибнет от обстрелов, хотя это часто происходит. Очень возможно, что она может погибнуть от пневмонии зимой. Может быть, не будет возможности завозить туда гуманитарную помощь, не будет питьевой воды. Любое простое заболевание, от которого можно там заболеть – потенциально смертельно. Потому что медицинская помощь там почти не предоставляется. Единственные, кто может оказать медицинскую помощь, – это военные, которые и так перегружены своими занятиями», – говорит Игнат Ивлев-Йорк.

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