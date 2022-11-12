Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

В пятницу, 11 ноября, в одной из квартир на втором этаже обнаружили тела молодых супругов, курсантов одного из учебных заведений. Утром муж и жена не явились на учебу, а когда с разрешения родных взломали дверь, нашли погибших с характерными признаками отравления угарным газом.

В этом же доме на четвертом этаже (по этому же стояку) обнаружили и тело 17-летней девушки, также погибшей от отравления. В обеих квартирах установлены автономные газовые котлы для обогрева.

На месте происшествия работали полицейские, криминалисты и газовая служба, проводилась эвакуация.

"Призываю всех срочно проверить исправность работы обогревательных приборов, в том числе газовых котлов. Учитывайте тот факт, что на время отсутствия света, системы вентиляции могут дать сбой.🔺В случае если вы почувствовали запах газа, закройте газовые краны, проветрите помещение, сообщите газовой службе", - подчеркнул Небитов.

Напомним, оккупанты ударили по жилому 5-этажному дому в Николаеве, есть жертвы.

Также сообщалось о планах ВСУ на зиму.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ полностью освободили еще одну область.