Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
В пятницу, 11 ноября, в одной из квартир на втором этаже обнаружили тела молодых супругов, курсантов одного из учебных заведений. Утром муж и жена не явились на учебу, а когда с разрешения родных взломали дверь, нашли погибших с характерными признаками отравления угарным газом.
В этом же доме на четвертом этаже (по этому же стояку) обнаружили и тело 17-летней девушки, также погибшей от отравления. В обеих квартирах установлены автономные газовые котлы для обогрева.
На месте происшествия работали полицейские, криминалисты и газовая служба, проводилась эвакуация.
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"Призываю всех срочно проверить исправность работы обогревательных приборов, в том числе газовых котлов. Учитывайте тот факт, что на время отсутствия света, системы вентиляции могут дать сбой.🔺В случае если вы почувствовали запах газа, закройте газовые краны, проветрите помещение, сообщите газовой службе", - подчеркнул Небитов.
Напомним, оккупанты ударили по жилому 5-этажному дому в Николаеве, есть жертвы.
Также сообщалось о планах ВСУ на зиму.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ полностью освободили еще одну область.