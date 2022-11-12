В Воздушных силах предупредили, что в дни саммита G20 россия может нанести массированный удар по Украине.

В дни, когда на индонезийском острове Бали будет проходить саммит "Большой двадцатки" G20, 15-16 ноября, российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Причиной является любовь государства-агрессора к символическим датам.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что сейчас россияне накапливают силы, однако производство даже одной ракеты "занимает не один день-два". Он пояснил, что ракеты, находившиеся на вооружении российской армии до полномасштабного вторжения, производились годами.

"На сегодняшний день они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто такие же залпы, как того же 10 октября. Они несколько накапливают, чтобы в какое-то время ударить", – пояснил Игнат.

Он предположил, что массированно атаковать нашу страну российские военные преступники могут как раз в дни саммита G20. "Они очень любят где-то примерно на такие дни провести какие-то провокации", – аргументировал представитель Воздушных сил.

Ранее сообщалось, что 10 октября страна-агрессор россия устроила массированный обстрел регионов Украины, ракеты попали в объекты критической инфраструктуры и привели к гибели мирных жителей. Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровенской и других регионах. В результате обстрела в 12 областях и Киеве погибли 14 человек, травмировались – 97.

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