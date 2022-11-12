В дни, когда на индонезийском острове Бали будет проходить саммит "Большой двадцатки" G20, 15-16 ноября, российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Причиной является любовь государства-агрессора к символическим датам.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он подчеркнул, что сейчас россияне накапливают силы, однако производство даже одной ракеты "занимает не один день-два". Он пояснил, что ракеты, находившиеся на вооружении российской армии до полномасштабного вторжения, производились годами.
"На сегодняшний день они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто такие же залпы, как того же 10 октября. Они несколько накапливают, чтобы в какое-то время ударить", – пояснил Игнат.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
ВСУ разгромили оккупантов на Запорожье, в Генштабе раскрыли первые подробности: "Подтверждено поражение..."
Жене Остапчука неожиданно поплохело перед отъездом из Украины: "Очень вовремя..."
17-летняя дочь Поляковой в мини показала, что унаследовала от мамы: неожиданное фото
Жена Остапчука в соблазнительном образе показала, какой стала после выпитого шампанского: "Это стиль"
Он предположил, что массированно атаковать нашу страну российские военные преступники могут как раз в дни саммита G20. "Они очень любят где-то примерно на такие дни провести какие-то провокации", – аргументировал представитель Воздушных сил.
Ранее сообщалось, что 10 октября страна-агрессор россия устроила массированный обстрел регионов Украины, ракеты попали в объекты критической инфраструктуры и привели к гибели мирных жителей. Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровенской и других регионах. В результате обстрела в 12 областях и Киеве погибли 14 человек, травмировались – 97.
Напомним, "Тела лежат месяцами там уже, их никто не забирает": боец ВСУ рассказал о происходящем на Донбассе.
Как сообщала Politeka, ВСУ разгромили оккупантов на Запорожье, в Генштабе раскрыли первые подробности: "Подтверждено поражение...".
Также Politeka писала, что Более 20 тысяч оккупантов: в разведке раскрыли реальную ситуацию в Херсоне и предупредили, чего теперь ждать.